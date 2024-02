Espalion. L’USE arrache le droit de poursuivre son parcours en coupe

En coupe d’Aveyron, en s’imposant après prolongations et aux tirs au but face à Bas-Rouergue, les protégés de Pascal Cure ont toujours le droit d’espérer conserver leur titre.

Ce samedi soir, l’équipe fanion se déplaçait sur le terrain de La Fouillade pour les quarts de finale de la Coupe d’Aveyron. Déplacement périlleux puisque Bas-Rouergue occupe actuellement une belle 4e place en D1 et sort d’une très belle performance le week-end dernier sur son terrain avec le carton infligé à Druelle 9-0.

Le match va commencer par une belle domination d’Espalion qui sera récompensée par l’ouverture du score (10e) par l’inévitable Ricard. Il y aura plusieurs occasions afin de doubler la mise mais le portier adversaire repoussera l’échéance. C’est à la 30e que, sur une frappe vicieuse, les locaux égaliseront. 1-1 à la mi-temps. Espalion commencera la seconde période comme la première et sur un coup franc de Lenne, Corentin Marcilhac redonnera l’avantage à ses coéquipiers. Mais l’histoire va se répéter quelques minutes après avec l’égalisation des locaux. Malgré cela, Espalion continuera à pousser pour arracher la qualification et va y croire avec le but de Lenne (75e). Malheureusement, sur un tirage de maillot à l’entrée de la surface, l’arbitre désignera le point de penalty pour Bas-Rouergue qui égalisera… Match fou entre ces deux équipes qui se finira à 10 pour Espalion, suite à l’expulsion de Romuald Cazes. Fin du match 3-3. La prolongation n’étant pas décisive, ce sera les tirs au but qui désigneront le qualifié. Un exercice finalement à l’avantage d’Espalion grâce à un arrêt du portier Ayral et à deux tirs sur les montants.

L’aventure continue donc pour cette équipe espalionnaise qui est en train d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du club avec cette quête d’une septième étoile. Rendez-vous pour les demi-finales le week-end des 30 et 31 mars.