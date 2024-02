Rodez : la Station prête à conquérir le Quadrilatère pour y déménager ses multiples activités

Trop à l’étroit dans ses murs, avenue Amans-Rodat, la Station convoite le Quadrilatère pour y asseoir ses multiples activités.

La Station, anciennement Station A, va-t-elle renaître de ses cendres encore toutes chaudes ? Le tiers lieu aveyronnais qui avait dû quitter précipitamment, l’ancien haras, racheté par la ville de Rodez au Département, s’est retrouvé au 19 avenue Amans-Rodat. Moins d’un an après, le lieu s’avère déjà trop petit, au vu de la demande de la population et des animations qui se multiplient (danse, loisirs, école Holberton, co-working, brasserie…)

Pour rappel, Les Stationnautes sont passés de 6 000 m2 de bâtiments et cinq hectares de terrain, au haras, à 400 m2. Une superficie constituant aujourd’hui un frein pour le développement de la Station.

Guillaume Angles, le président, et Alan Hay, le directeur de la Station n’ont pas dit leur dernier mot. Cela fait une année qu’ils travaillent, avec leurs équipes et plusieurs partenaires sur un autre projet. Un projet qui n’est d’ailleurs pas inconnu, puisqu’il s’agit d’installer le tiers-lieu au sein du Quadrilatère, dans le quartier de Combarel. Ce site avait déjà été évoqué par les Stationautes, qui avaient fait une proposition au propriétaire Polygone. Ils avaient même travaillé sur des plans et des esquisses.

Avec le soutien de la Région

De son côté, le maire de Rodez qui cherchait à trouver une solution pour à la fois acquérir le haras et trouver un lieu de chute au tiers-lieu, déclarait en avril 2022, lors du conseil municipal : " Les responsables du tiers-lieu auraient accepté de déménager dans le quadrilatère de Combarel". Et alors que celui-ci appartient toujours au promoteur immobilier Polygone, il ajoutait "Nous parviendrons à un accord rapidement. Les deux parties ont le sourire".

Si à cette époque le projet n’a pas pu aboutir, car le tiers-lieu s’est retrouvé affaibli par un déménagement précipité, aujourd’hui, il en est autrement. La Station sera accompagnée par la Région, via son Agence régionale aménagement construction Occitanie, l’Arac. Alan Hay et Guillaume Angles se disent aujourd’hui " prêts " à conquérir ce nouveau lieu, en friche depuis 2008. " Beaucoup de gens nous demandent si nous allons refaire un tiers-lieu, comme au haras. C’est pourquoi, nous sommes allés chercher l’Arac, le fonds d’investissement de la région Occitanie. C’est une structure qui a pour objet d’investir et de porter le foncier pour les projets structurants. Elle vient en appui auprès des collectivités, dans le but d’aider et d’accompagner l’économie solidaire et le développement durable ", soulignent les deux responsables. Et d’ajouter, " la Région Occitanie est très engagée dans le développement écoresponsable. Avec un partenaire comme celui-là, nous savons que notre projet tient sacrément la route ", notent Guillaume Angles et Alan Hay.

Reste maintenant à trouver un accord avec Polygone* qui n’est intéressé que par une partie du site où il compte construire des logements sociaux.

En tous les cas, entre l’Arac, les fondateurs de Station A et les partenaires financiers, le site protégé pourrait retrouver une nouvelle destination. "C’est un bâtiment qui serait valorisé et qui ferait la jonction entre le musée Soulages, la salle des fêtes, le lycée et qui agrandirait le centre-ville. C’est un quartier où il y a encore trop peu de commerces. Notre projet redynamiserait encore plus Rodez", espère Guillaume Angles, qui s’appuie sur des lieux comme la Cartoucherie à Toulouse, Darwin à Bordeaux…

* Contacté, Polygone, n’a pas souhaité faire de commentaires.