États des routes en Aveyron : voici où les conditions de circulation sont délicates ce mardi 27 février

Dans son bulletin d'état des routes de ce mardi 27 février 2024, le Département appelle les usagers "à la plus grande prudence" sur l'ensemble du réseau routier.

Les températures relevées sont comprises entre -2° et +9°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce mardi 27 février 2024.

Pour suivre, l'état des routes en temps réel, vous pouvez vous connecter sur www.inforoute12.fr.

Nord Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau principal avec la présence de verglas localisé au-dessus de 900m d’altitude sur le territoire de Laguiole et Lacalm. Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau secondaire avec la présence de verglas localisé au-dessus de 900m et de la neige au-dessus de 1100m sur le territoire de l’Aubrac. Les chaussées sont en cours de traitement.

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Sud Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.