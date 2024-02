Fin du permis de conduire à vie : la visite médicale obligatoire retoquée en France, quels sont les pays à la mettre déjà en application

Comme toujours en France, le changement suscite des inquiétudes. Ce mercredi 28 février, la proposition d'instaurer en France un examen médical obligatoire comme c'est le cas dans de nombreux pays, n'a pas été retenue par les députés européens.

Le sujet est à peine mis sur la table et entre les mains des eurodéputés ce mercredi 28 février, en débat, au Parlement européen que la polémique enfle.

Une visite médicale tous les 15 ans proposée et retoquée

Le sujet est de savoir si en France aussi, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays, mettre fin au permis à vie sans examen médical. Cette proposition émanait de l'eurodéputée écologiste française Karima Delli qui proposait de rendre obligatoire le permis de conduire pour une durée de 15 ans pour les voitures, motos et tracteurs.

Pour obtenir et renouveler le précieux sésame, un bilan de santé gratuit viserait à tester la vue, l'ouïe et les réflexes de tout le monde et non pas des seules personnes âgées. Les députés européens n'ont pas validé cette proposition.

En Europe

Le Portugal demande un contrôle médical périodique à partir de l'âge de 40 ans puis à 50 ans, 65 ans et 75 ans. Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, l'aptitude à conduire est renouvelée tous les deux ans



L'Italie a mis en place l'examen médical dès l'âge de 50 ans



Du côté de l'Espagne, de la Grèce et de la République tchèque, l'examen devient obligatoire dès 65 ans



Au Danemark et en Finlande, c'est à partir de 70 ans



Aux Pays-Bas, l'âge de la visite médicale est fixé à 75 ans. Un examen qui sera à renouveler tous les cinq ans



, l'âge de la visite médicale est fixé à 75 ans. Un examen qui sera à renouveler tous les cinq ans En Belgique, ce n'est pas l'âge qui est regardé mais la date d'obtention de son permis de conduire. Ce dernier est attribué pour dix ans et lors du renouvellement doit être accompagné d'un certificat d'aptitude. Même obligation en Hongrie et en Lituanie.

En Amérique du Nord

Aux Etats-Unis, le permis de conduire n'est pas attribué à vie une fois obtenu. En fonction de l'Etat de résidence, le permis doit être renouvelé tous les quatre, six ou huit ans. Une moyenne qui peut être abaissée à deux ans voire un an pour les moins de 18 ans ou les plus de 70 ans.

Dans certains Etats, le renouvellement de permis peut s'accompagner d'un examen de la vue.

Au Canada, là aussi la réglementation diffère en fonction de sa province d'habitation.