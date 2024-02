Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. De plus en plus de commerçants à l’association Vivez Saint-Geniez !

Les membres de l’association des commerçants, artisans et professions libérales, "Vivez Saint-Geniez !", ont tenu récemment leur assemblée générale.

La réunion a débuté par un mot du président, puis s’est poursuivie par une rétrospective en images des nombreuses actions menées en 2023 ; chasse aux œufs pour Pâques, festivités de Noël, tombolas, quines, etc.

Les bilans moral et le bilan financier sont positifs avec de plus en plus d’adhérents chaque année.

Cette soirée a été l’occasion d’échanger entre les commerçants, la mairie et le Centre social autour des projets communs. Parmi les projets pour 2024, le bureau a exprimé son souhait de réveiller les vitrines endormies du centre bourg avec une "vitrine point info" présentant la dynamique des entreprises et associations du village.

L’association "Vivez Saint-Geniez !" souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres de la vie du village notamment le camping Ushuaïa Rives d’Olt et d’Aubrac et le Camping Paradis Marmotel, ainsi que la reprise de l’enseigne Bazarland.

Le bureau a été réélu : Patrick Blanc président, Cécile Alméras trésorière, Sandrine Van De Velde co-trésorière, Anaïs Vayssade secrétaire, Émilie Rivas cosecrétaire et Wanda Goujas cosecrétaire. Le bureau recevra également le soutien de nouveaux membres actifs, notamment Nathalie Alméras et Christine Girbal partie prenante dans l’association Ami’Kdo, qui connaît depuis plusieurs années un franc succès.