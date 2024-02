Ligue 2 : de nombreuses animations prévues pour la venue de Bordeaux à Rodez, voici le programme

Dans le cadre de la venue de Bordeaux à Rodez, pour la 27e journée de Ligue 2 BKT, samedi 2 mars 2024, de nombreuses animations vont avoir lieu autour de Paul-Lignon.

Le souvenir de la belle ambiance autour de Paul-Lignon pour la venue de Monaco en Coupe de France va planer sur Rodez, samedi 2 mars 2024, à l'occasion de la venue de Bordeaux ! De nombreuses animations sont prévues.

Double diffusion !

Premier point important, le match entre le Raf et les Girondins sera diffusé sur deux chaînes ! Amazon Prime Video retransmettra, comme d'habitude, la rencontre. Mais ce sera également le cas de l'Equipe 21 : cette affiche de la 27e journée de Ligue 2 aura donc droit à une retransmission en clair ! Ce sera la seule du multiplex de 19 heures à bénéficier de cette double diffusion.

Happy Hour, drapeaux, clapping...

Dans la partie restauration, le club indique que dès l'ouverture des portes à 17h30, les supporters seront accueillis avec une Happy Hour : les bières et softs de 50cl passeront au prix des 33cl jusqu'à 18h15. La marque Apreyro'n vendra ses biscuits aux goûts locaux également, tandis que le "menu du stade" (frites - saucisses) sera de la partie.

Pour se replonger dans l'ambiance Coupe de France qui avait fait vibrer la rue Vieussens, c'est un duo de speaker qui prendra le micro avant le match et qui ira poser des questions aux supporters : en jeu, des écharpes du Raf à gagner !

Drapeaux géants à l'entrée des joueurs, flashs des téléphones, clapping à la 12e minute : la partie "show" ne manquera pas l'occasion de marquer le coup pour cette rencontre de prestige !

À guichets fermés

Comme le rappelle le club, le match se dispute à guichets fermés. "Nous comptons sur votre coopération pour que l’ambiance soit à la hauteur de ce bel événement", ajoute le club. Le parcage visiteur sera, lui aussi, plein : 163 supporters bordelais l'occuperont.

Pour rappel, cette rencontre sera arbitrée par Clément Turpin, lui qui officie régulièrement dans l'élite du football français. Un match qui interviendra une semaine après le grave choc subi par l'attaquant bordelais Alberth Elis. Plongé dans un coma artificiel, il "semble récupérer progressivement", comme l'a indiqué sa famille, dans la soirée du 28 février.

Sur un plan comptable, Rodez, 7e avec 38 points, reste au contact d'un Top 5 qu'il peut intégrer en cas de victoire conjuguée à des revers de Caen (6e) et Grenoble (5e). En face, Bordeaux, 13e avec 35 points, a l'occasion de revenir à hauteur du Raf et, surtout, croire un peu plus en ses objectifs de remontée en Ligue 1.