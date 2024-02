Football : vers une non-commercialisation des billets au grand public pour le match Rodez - Bordeaux

La rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 2, prévue samedi 2 mars (19 heures) entre le Raf et les Girondins au stade Paul-Lignon, ne devrait pas faire l'objet d'une vente de billets à destination du grand public.

En général, les ventes privées précèdent les soldes. Mais au Rodez Aveyron football, les plus fidèles bénéficient ces derniers temps d'une quasi-exclusivité ! En tous les cas, selon nos informations, le match Rodez - Bordeaux, tant attendu par le peuple sang et or, devrait être vécu seulement ou très majoritairement par les habitués de Paul-Lignon.

En effet, le club nous a fait savoir qu'après ses traditionnelles "ventes privées", à savoir la priorisation des besoins des partenaires, licenciés et abonnés, il ne devrait plus rester de places disponibles dans l'enceinte, qui, en travaux rappelons-le, ne dispose que d'une capacité totale d'environ 3 200 personnes.

Remake de la réception de Monaco en Coupe ?

Ce match entre un Rodez, actuel 9e de Ligue 2 et qui reste sur un coup à Bastia (0-2) le week-end dernier avant d'aller visiter la lanterne rouge valenciennoise ce samedi, et un Bordeaux, 13e mais dont les ambitions de haut de tableau refont doucement surface, était évidemment coché par les suiveurs du Raf. D'abord car recevoir un club historique du foot français comme le FCGB est un moment fort en soi. Mais évidemment aussi au regard du passif datant du 2 juin dernier.

Pour rappel, ce jour-là, dernier match de la saison dernière, au Matmut Atlantique, la rencontre Bordeaux - Rodez n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, restant dans les annales du foot français après l'agression du joueur ruthénois Lucas Buadès, tout juste buteur, par un supporter des Girondins à même la pelouse.

Depuis, le match aller (2-2) cette saison, le 28 octobre toujours en Gironde, et le déplacement du Raf à Annecy - victime collatérale - fin décembre (1-2) semblent avoir calmé une situation qui n'avait cessé de se tendre durant l'été entre les clubs, les supporters et leurs environnements.

Pour autant, force est de constater que la demande pour être là, rue Vieussens, ce soir-là, reste très forte auprès des Ruthénois et des Aveyronnais. Comme c'était d'ailleurs déjà le cas, il y a quelques semaines lors du 16e de finale de Coupe de France et l'accueil de l'AS Monaco pour laquelle on a longtemps cru qu'il n'y aurait pas de vente de billets au grand public avant que le club en commercialise 214 (107 en boutique, 107 en ligne) très exactement, quelques heures en amont de la rencontre.

Vers un parcage visiteur ouvert

Un scenario qui pourrait se répéter si quelques précieux sésames restaient sans preneur. Un cas de figure qui ne serait alors rendu public qu'au début voire au milieu de la semaine prochaine, toujours selon nos informations. De quoi, quoi qu'il en soit, crisper certains dans le giron aveyronnais, mais aussi bordelais qui pensaient peut-être venir en nombre sur le piton.

Là, le nombre de supporters du FCGB devrait être connu avec précision puisque seules les 163 places du parcage visiteur devraient leur être réservées. Sous réserve évidemment que la préfecture de l'Aveyron ne prenne pas de mesure restrictive sur leur déplacement. Ce qui, à ce jour, paraît être l'hypothèse la plus probable.