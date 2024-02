Olemps. Plus de boulangerie place de la Fontaine mais un dépôt de pain

La boulangerie Austruy a fermé son dépôt de la place de la Fontaine le 18 février, laissant de nombreuses personnes désemparées. Certes, la commune compte également l’excellente boulangerie de la Mouline, "Il était un pain", mais tout le monde ne bénéficie pas d’un véhicule et tout le monde n’est pas suffisamment en forme pour descendre à pied chercher sa baguette. Particulièrement réactifs, Bruno et Christine Privat ont alors cherché un boulanger afin de trouver une solution au problème. C’est Ghislain Anglade, dont l’entreprise se situe dans le sens unique, à Rodez, mais qui réside à Olemps, qui s’est dit partant pour faire un dépôt de pain à l’Olympe. Il a commencé lundi à livrer baguettes tradition et campagne ainsi que croissants et chocolatines. Il offre également la possibilité de commander la veille des pains spéciaux. Le service fonctionnera du lundi au samedi de 7 heures à 20 heures.

Les prix pratiqués sont les mêmes qu’au magasin.