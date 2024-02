Saint-Saturnin-de-Lenne. Un atelier-rencontre Gribouille animé

Tout dernièrement, Hyacinthe Gioanni, illustratrice de livre pour enfants, récemment installée au village, proposait un atelier-rencontre "Gribouille" destiné aux enfants âgés de 3 à 10 ans.

À 10 h, elle accueillait parents et enfants dans la salle au-dessus de l’agence postale, salle récemment rénovée par les associations du village.

Par la lecture du livre "Une baleine dans la savane" qu’elle-même a illustré, Hyacinthe entraînait ses jeunes auditeurs dans un univers magique peuplé d’animaux étranges. Les enfants étaient heureux ensuite de faire vivre ces animaux grâce à des coloriages, des découpages et des assemblages. Équipés de crayons de couleurs, de pinceaux et peintures, sous l’œil souriant et encourageant de Hyacinthe, ce sont des artistes "en herbe" qui se sont exprimés et qui ont créé un univers bien à eux, un univers magique.

Ils ont été heureux de présenter leurs réalisations aux personnes présentes avant d’emporter leurs trésors. La matinée s’est terminée avec un apéritif (spécial enfants !) offert par la municipalité. Les parents n’ont pas manqué d’interroger Hyacinthe sur le prochain atelier. "Tenez-vous prêts, c’est pour bientôt !", leur répondit-elle avec un large sourire.