Dernier chassé-croisé des vacances : Bison Futé voit rouge ce samedi, voici les autoroutes à éviter

On fait le point sur les routes des vacances qui risquent d'être très embouteillées ce week-end.

Bison Futé voit rouge sur les principales routes de l'est de la France lors du dernier week-end de chassés-croisés des vacances d'hiver. Il s'agira en effet de la fin des vacances pour la zone A et du deuxième week-end de la zone B.

Aussi, samedi et dimanche marquent la seconde semaine des vacances de Carnaval en Belgique. "Le samedi toute la journée, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues entre les frontières du nord et sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes", avertit Bison Futé.

Ces grands axes à éviter

Des difficultés s'annoncent autour de l'agglomération lyonnaise, en Savoie et en Haute-Savoie, ainsi que dans les Alpes-Maritimes sur la route des vacances vers l'Italie. Voici les routes qui risquent d'être chargées et à quelle heure les éviter si possible, samedi 2 mars 2024 :

autoroute A10 à hauteur de Bordeaux (Gironde) de 10h à 15h

autoroute A6 entre Auxerre (Yonne) et Lyon (Rhône) de 8h à 13h

autoroute A40 entre Mâcon (Saône-et-Loire) et Annemasse (Haute-Savoie) de 10h à 18h, mais aussi entre Annemasse et Passy (Haute-Savoie) de 17h à 20h

autoroute A43 entre Lyon et Modane (Savoie) de 9h à 16h

autoroute A8 entre Fréjus (Alpes-Maritimes) et l'Italie de 11h à 14h

Dans le sens des retours, de fortes difficultés sont attendues :

sur l'autoroute A40 entre Passy (Savoie) et Mâcon (Saône-et-Loire) de 9h à 17h

sur l'autoroute A43 entre Modane (Savoie) et Chambéry (Savoie) de 8h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 9h à 18h

Les principales difficultés sont attendues dans l'est du pays. Bison Futé

.