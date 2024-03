Handball : Rodez-Onet, l’art de sortir victorieux des scénarios tendus

Le Roc se déplacera à Asson (9e), dimanche 3 mars, pour conserver la tête de Nationale 2.

Sur les cinq dernières journées de championnat, le Roc Aveyron handball s’est imposé par trois fois grâce à but d’écart, dont la dernière le week-end passé à Hendaye (27-28). "Ce n’est pas un hasard ou un coup de chance", estime l’entraîneur ruthéno-castonétois Yohann Ploquin, heureux de la manière dont ses hommes, leaders, qui seront à Asson (9e) dimanche à 16 heures, concluent les parties. En sachant qu’un tel scénario s’était déjà produit lors du match d’ouverture de la saison à Bordeaux (26-27) et que les bleu marine avaient également arraché le nul face à Bègles lors de la 7e journée en inscrivant deux buts dans les 40 dernières secondes (33-33).

Yohann Ploquin : "Ne pas avoir de regret en fin d’année"

"Souvent, on peut tuer le match, mais on se fait rattraper, avant de repasser devant. C’est aussi une force de caractère. Est-ce que c’est la bonne formule ? Je n’en sais rien. Est-ce qu’on peut faire mieux ? Oui, on peut gagner tous nos matches de dix buts. Mais en attendant, qu’on gagne de +1, +3 ou +5, ça fait toujours trois points. Je trouve ça même hyper positif. Les victoires n’arrivent pas toutes seules", clame le technicien de Rodez-Onet. Avant de poursuivre : "Je commencerais à me poser des questions si on menait régulièrement jusqu’à la 55e et qu’on perdait. On se fait certes rattraper, mais on a toujours du temps derrière. Il n’y a pas de panique collective." Et ce malgré des ambitions très importantes, qui laisse peu de place aux ratés. "Même quand on est peu dans le dur, on se dit que les points vont être importants à la fin. On a un objectif clair en interne (la montée en N1 promise au premier de la poule, NDLR) et on essaye de ne pas passer à travers ce genre de matches, pour ne pas avoir de regret en fin d’année."