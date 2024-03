Neige en Aveyron : des routes impactées ce vendredi matin, voici où les conditions de circulation sont délicates

Quand le verglas ne sévit pas, c'est la neige qui pointe le bout de son nez en Aveyron : des chaussées sont impactées par la poudre blanche, ce vendredi 1er mars 2024.

L'hiver météorologique est désormais terminé, mais cela n'empêche pas le verglas et la neige de faire quelques apparitions. Quand le premier n'est pas là, c'est la seconde qui prend le relais : plusieurs chaussées aveyronnaises en font les frais, ce vendredi 1er mars 2024.

Prudence dans le Nord Aveyron

Comme le précise le Département dans son traditionnel bulletin matinal, "les températures relevées sont comprises entre -1°C et +6°C". Et il "recommande la plus grande prudence aux usagers", notamment dans le Nord Aveyron, ce vendredi matin.

En effet, "les conditions de circulation sont délicates avec la présence de neige au-dessus de 1200m d’altitude sur le territoire de l’Aubrac. Les chaussées sont en cours de traitement", écrit-il.

Conditions normales ailleurs

Pour ce qui est du Centre, du Sud et de l'Ouest Aveyron, le Département ne signale pas de difficulté particulière : "les conditions de circulation sont normales", en ce début de mois de mars 2024.