Espalion. Ultimes mises au point avant les championnats

La réunion du district de pétanque s’est tenue au nouveau boulodrome de Saint-Geniez-d’Olt, afin de préparer la saison 2024, notamment les championnats.

Les dirigeants de huit sociétés étaient présents, autour de Damien Viguier, délégué de district : Espalion, Entraygues, Bozouls, Villecomtal, Saint-Geniez-d’Olt, Saint-Laurent-d’Olt, Saint-Côme-d’Olt et Le Nayrac.

Au 31 janvier, 273 licences étaient enregistrées contre 356 l’an passé, soit un coefficient de 76 %, mais certaines n’étaient pas encore déposées.

Plusieurs nouveautés sont précisées : les équipes du championnat féminin évoluent avec 6 à 8 joueurs, mais les féminines ne peuvent plus participer au championnat Open.

Championnats

En coupe de France, les équipes disputent deux rencontres le même jour. En 2025, un club devra avoir obligatoirement un arbitre pour organiser un national. Les inscriptions pour les championnats féminin, vétéran et Open doivent être déposées pour le 31 mars. Les clubs ont précisé les candidatures pour la formation graphique. Les clubs devront envoyer au district, les listes des joueurs inscrits le vendredi dernier délai et le tirage sera effectué le lundi soir, ce qui permettra une vérification afin d’éviter des oublis.

Les clubs organisateurs doivent assurer la tenue des graphiques. Les éliminatoires et championnats départementaux débutent à 8 h 30, avec arrêt des parties après les sorties de poule, et reprise des parties après poule à 14 h 30. Sauf pour le tête à tête où il y a une coupure à 12 h 30. Les listes des restaurants seront indiquées sur le site du district. Les phases finales des championnats départementaux débutent le samedi à 14 h 30.

Calendrier

Éliminatoires doublettes : dimanche 17 mars à Villecomtal (6 qualifiés ; finale les 11 et 12 mai à Réquista) ; éliminatoires triplettes : dimanche 24 mars à Saint-Côme-d’Olt (7 qualifiés ; finale les 6 et 7 avril au Gua) ; éliminatoires doublettes mixtes : lundi 1er avril à Bozouls (6 qualifiés ; finale les 20 et 21 avril à Montbazens). Les éliminatoires tête à tête : samedi 13 avril à Villecomtal (7 qualifiés ; finale le 14 avril à Réquista).

Les éliminatoires triplettes promotion : mercredi 1er mai à Sainte-Geneviève-sur-Argence (7 qualifiés ; finale les 4 et 5 mai à Laissac).

La distribution du calendrier du pétanqueur a clôturé cette séance de travail.