Football : Rodez crucifié par Bordeaux dans une très chaude fin de match

Rodez peut avoir des regrets au sortir de son duel avec Bordeaux (2-2).

Depuis le 2 juin 2023 et l'agression de Lucas Buades à même la pelouse du Matmut Atlantique par un supporter girondin, les affiches Rodez-Bordeaux ont une saveur bien particulière. Samedi soir, le stade Paul-Lignon était plein à craquer pour l'occasion, avec 163 fans du FCGB en parcage. Dans un premier temps loin de l'électricité de l'aller, cette rencontre de la 27e journée de Ligue 2 s'est finalement emballée dans les ultimes secondes...

Sur le plan sportif, les choses ont mal démarré pour les hommes de Didier Santini. À la 17e minute, le Bordelais Zuriko Davitashvili donnait l'avantage aux siens, sur une frappe angle fermée très mal appréciée par Sébastien Cibois, qui voyait alors le ballon lui filer entre les jambes...

Mais, cette saison, les sang et or ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils avaient la capacité de se sortir de scénarios en leur défaveur. Et ils l'ont une nouvelle fois démontré, samedi soir face à Barbet and co. Dans un premier temps grâce à une réalisation de Killian Corredor (25e), puis une autre de Raphaël Lipinski, dans les ultimes secondes du premier acte.

Une avance d'un but que les Ruthénois vont conserver jusqu'à la 90e +3, avant de se faire crucifier par Ignatenko, qui est parti célébrer son but devant les supporters aveyronnais. Les esprits se sont alors échauffés entre les différents acteurs, notamment les staffs.