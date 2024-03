Rogaine des Ruthènes : plus de 200 coureurs à la recherche de balises dans les rues de Rodez et ses environs

L'association Raid Aventure Aveyron a organisé la Rogaine des Ruthènes, une course d'orientation à Rodez. Une réussite avec environ 250 participants.

Samedi 2 mars 2024, pour la deuxième année consécutive, l'association Raid Aventure Aveyron a organisé la Rogaine des Ruthènes, une course d'orientation à Rodez, jusqu'à Ampiac. Une chasse à la balise géante ouverte aux équipes composées de deux à cinq personnes. À la place des Ruthènes, trois départs étaient prévus : à 10 h pour une course de 6 h, à 12 h pour une course de 4 h et à 14 h pour une course de 2 h. Le but étant de gagner un maximum de point grâce aux balises. À 16 h, toutes les équipes on franchit la ligne d'arrivée. Suivie d'une remise des prix récompensant les meilleures équipes féminine, masculine, mixte et jeune.

"L'occasion pour les habitants de découvrir le territoire"

Cette course d'orientation, ouverte à tous âges et à tous niveaux, est organisée dans le cadre le Challenge des Rogaines, initié par le Comité départemental de course d'orientation de l'Aveyron, qui comporte, au total, quatre épreuves.

250 personnes ont participé à la Rogaine des Ruthènes. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Équipés d'une carte, environ 250 participants sont partis à la recherche des balises. Une réussite pour Manuel Genestoux, président de Raid Aventure Aveyron depuis deux ans. "L'objectif est de faire découvrir la course d'orientation et de développer cette activité sur le grand Rodez. Cet événement est également l'occasion pour les habitants de découvrir le territoire. On les amène à des points de vue, des rochers, des cascades, en dehors des sentiers battus", précise-t-il. L'association, basée à Sebazac, dispense des entraînements de raid, à pied et à VTT, tous les jeudis à 18 h 30.