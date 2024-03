Salon de l'agriculture : whisky, taureaux, bœuf fermier... Ces produits de l'Aveyron aussi récompensés

Ces filières, ces animaux et ces produits de l'Aveyron ont été médaillés au Salon de l'agriculture.

Plusieurs animaux médaillés

Dans la catégorie vaches jeunes, l’EARL de Rascoupet-Bas (Cantal), avec Nostalgie, a été récompensée. Parmi les taureaux jeunes, Ramsès du Gaec Malbo (Cantal) a décroché la 1er place ; pour les vaches âgées, Isette, du Gaec Bonoit (Ardèche) a été récompensée ; pour les taureaux âgés, Narcois du Gaec Ramon (Aveyron) a décroché la première place. Occitane du Gaec de la route d’Aubrac s’est imposée dans la catégorie meilleure ISU femelle.

L'or et l'argent pour les produits aveyronnais

Cette année encore, les produits aveyronnais repartiront avec de nombreuses médailles du concours général agricole. Et parmi eux, le whisky Twelve, distillé à Laguiole, a reçu une médaille d’or. "Aromatiques du Larzac" a aussi reçu une médaille d’or pour son gin distillé à l’alambic.

Aussi, Fabienne Laville, qui s’est lancée dans la culture du safran à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, a été récompensée par une médaille d’argent. Dans la catégorie "jus de fruits et nectars", la maison Pouget, basée à Pruines, a obtenu deux médailles d’or : l’une pour son jus de pommes et l’autre pour son jus de poires.

Médaille d'argent pour la Maison Conquet

Au fil des différents concours organisés durant cette 60e édition du Salon de l’agriculture, beaucoup d’Aveyronnais ont ainsi tiré leur épingle du jeu. C’est le cas de la Maison Conquet, à Laguiole (photo), avec son bœuf fermier aubrac, et d’Unicor, à Sainte-Radegonde, pour l’agneau fermier des Pays d’oc, qui ont, tous deux, décroché la médaille d’argent du Label rouge et IGP.

Le Veau d'Aveyron et du Ségala à l'honneur

La filière Veau d’Aveyron et du Ségala a été primée à 3 reprises lors du Concours Général Agricole Viandes à Paris ce mardi. Des médailles qui confirment la qualité de cette production qui fait vivre près de 400 fermes sur le territoire aveyronnais et tarnais, et qui détient un Label Rouge depuis 1993 et une IGP depuis 1996.

