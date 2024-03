Espalion. L’équipe fanion a réussi à tenir tête au leader sur son herbe

Après sa qualification pour les demi-finales de coupe d’Aveyron, un gros match attendait encore l’USE avec un déplacement sur la pelouse du leader Comtal 2. Après une entame de match plutôt équilibrée, c’est sur un magnifique coup-franc tiré par Antonin Lenne qu’Espalion va ouvrir le score (15e). C’est à ce moment-là que Comtal commença à pousser et à dominer. Quand ce ne sera pas le portier espalionnais, ce sera le montant sur un penalty qui vont retarder l’échéance. Après avoir fait le dos rond, Espalion va même doubler la mise à la 40e, de nouveau sur un coup-franc direct de Lenne. On aurait pu penser que c’était le coup parfait pour arriver aux vestiaires avec un bel avantage mais c’est sur un dernier corner pour les locaux qu’un but contre son camp d’un malheureux défenseur leur permet de réduire le score (1-2). En seconde période, Comtal va continuer à dominer et égaliser sur corner à la 75e. Les dernières minutes de la rencontre seront difficiles pour Espalion mais plus rien ne sera marqué. Score final, 2-2.

Un succès contre Saint-Georges dimanche prochain reste nécessaire pour se repositionner au classement.