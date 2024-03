Bozouls. "Les balades musicales en Aveyron" ont fait une halte hivernale dans la cité

Jeudi, les deux écoles ont vibré au son du violoncelle et du vibraphone.

L’association Europik music, est intervenue dans les deux écoles de la commune pour un moment privilégié d’écoute musicale et de sensibilisation à la musique. C’est grâce au financement conjoint de la municipalité, de l’Apel de Saint-François et de l’APE d’Arsène- Ratier que les musiciens ont rendu visite aux écoliers de Saint-François le matin et d’Arsène-Ratier l’après-midi.

Thibault Blanchard-Dubois au violoncelle et Jean-Sébastien Borsarello au vibraphone, faisant partie de la grande famille des percussions, ont emporté les élèves dans l’écoute et le décryptage musical de certains morceaux. Un moment hors du temps pour savourer la musique et découvrir la richesse des instruments musicaux présentés.

Ce projet complémente la mission culturelle, artistique et pédagogique du festival "Les balades musicales en Aveyron". Ce dernier a remporté un énorme succès lors de l’édition 2023 notamment avec le concert du 8 août dernier en l’église Sainte-Fauste où le public a pu apprécier la grande virtuosité de Thibault Blanchard-Dubois et Jean-Sébastien Borsarello.

À noter que le festival "Les balades musicales en Aveyron" s’étoffe cette année sur le territoire avec une programmation plus large. À noter dès à présent la date du 7 août pour le concert en l’église Sainte-Fauste.