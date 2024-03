Luc-la-Primaube. Une soirée endiablée pour la Saint-Patrick à Luc avec l’APE

Le 16 mars, Luc-la-Primaube va s’illuminer aux couleurs de la Saint-Patrick ! Organisée par l’APE de l’école Jacques-Prévert, cette grande soirée festive se déroulera à la salle d’animations de Luc, après le célèbre trail des Prés Verts. Ouverte à tous, cette fête promet des moments mémorables. Au programme de la soirée concours de déguisements, diffusion du match France-Angleterre du tournoi des 6 nations sur grand écran, et côté ambiance, préparez-vous à être transportés par les performances musicales du groupe Chill Trio et de la bandas Les Vicabos. Leurs rythmes endiablés vous feront danser jusqu’au bout de la nuit. Et parce qu’une bonne fête ne saurait se passer de délices culinaires, l’incontournable aligot saucisse et sa tarte aux pommes seront proposés à tous les convives pour régaler les papilles : 12 € pour les adultes et 7 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pour réserver, appelez le 06 70 36 43 99 et préparez-vous à une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !