Présidentielle aux Etats-Unis : en quoi consiste le "Super Tuesday", qui va animer le pays durant ce mardi 5 mars ?

L'heure n'est pas encore au duel de novembre aux Etats-Unis, mais ce mardi 5 mars 2024 revêt une importance toute particulière en vue de la présidentielle.

L'automne 2024, qui sera celui d'un scrutin présidentiel aux Etats-Unis, est loin... sans l'être. En effet, ce mardi 5 mars 2024, le pays s'en rapprochera quelque peu avec ce fameux "Super Tuesday". Un moment clé !

Un rendez-vous classique

Au rayon calendrier, rien d'anormal : le Super Tuesday se déroule toujours au début du mois de mars. Il se tient, cette année, huit mois jour pour jour avant le scrutin, puisque celui-ci aura lieu le 5 novembre 2024.

Bascule en mode primaires

Concrètement, comment ce "Super Tuesday" fonctionne-t-il ? Il anime, en tout, 15 Etats et un territoire américains, qui vont tout simplement basculer en mode primaires, en vue de la présidentielle. Voici les territoires concernés :

Alaska

Californie

Utah

Colorado

Texas

Oklahoma

Arkansas

Tennessee

Alabama

Caroline du Nord

Virginie

Massachusetts

Vermont

Maine

Iowa

Minnesota

À noter qu'en Alaska, le vote concerne uniquement les républicains. À l’inverse, dans l'Arkansas, il ne regarde que les démocrates.

Délégués, votants...

Lors de ce "Super Tuesday" version 2024, 865 des 2 429 délégués républicains seront répartis, ce qui sera le cas de 1 420 des 3 934 délégués côté démocrate. États les plus peuplés avec, à eux deux, quasiment 70 millions d'habitants, la Californie et le Texas seront forcément observés avec la plus grande attention.

Ce sont plusieurs dizaines de millions d'Américains qui sont appelés au vote, ce mardi 5 mars 2024. Si chaque Etat vote, normalement, tour à tour, c'est à l'occasion de ce premier mardi de mars qu'un si grand nombre de territoires va être simultanément mobilisé pour s'exprimer.

Vers un duel déjà écrit ?

Déjà opposés lors du dernier scrutin présidentiel en 2020, Joe Biden et Donald Trump pourraient encore se retrouver en novembre. Mais il y a donc, d'abord, plusieurs échéances à parcourir, bien que le suspense ne soit pas réellement au rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique...

Côté démocrate, Dean Phillips et Marianne Williamson peinent à faire de l'ombre à Joe Biden. Dans le camp adverse, c'est un duel entre Donald Trump et Nikki Haley qui anime la course à l'investiture : l'ancien président des Etats-Unis totalise, déjà, une avance sur sa rivale (247 délégués contre 24).