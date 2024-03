Rodez : la création à base de fleurs, le leitmotiv de Camille Thuery-Oltz

Jusque-là infirmière, la Ruthénoise s'est lancée à plein temps dans l'activité de créatrice et décoratrice florale depuis janvier.

Elle a fait le choix de mettre des fleurs dans sa vie. Infirmière depuis le début de sa vie active, la Ruthénoise Camille Thuery-Oltz a aujourd'hui pleinement acté sa reconversion. Depuis le début du mois de janvier, elle consacre la plupart de son temps dans la création et la décoration florale, majoritairement à base de plantes séchées, dont elle s'approvisionne auprès de grossistes en France.

Une profession qu’elle exerce pour l’heure dans son "atelier", installé dans l’appartement de sa jeunesse, où vivaient ses parents, place d’Armes, offrant à coup sûr, l’une des plus belles vues de Rodez !

Ainsi, son activité se décline principalement en deux axes. Des créations telles que des bijoux, des compositions ou des accessoires vestimentaires que l'on peut retrouver dans des boutiques, telles que chez Suz and Lou, rue des Jacobins à Rodez, dans l'espace boutique du salon Maxime coiffure à Espalion ou même bientôt jusqu'en Bretagne !

Et de l'autre côté, l'activité majoritaire sans aucun doute, l'événementiel. Mariages, cadeaux de naissances ou bien la décoration lors de salons rythment le quotidien de la jeune maman. "La plupart du temps on me laisse carte blanche ! Et ça me convient parfaitement", se réjouit la Ruthénoise, qui s'est toujours définie comme quelqu'un de créatif.

Une transition entamée durant la crise sanitaire

Alors, cette transition s'est faite tout naturellement. "Mon métier d'infirmière me plaisait beaucoup, mais il n'est pas simple. C'est très prenant alors je pensais à une reconversion. Cela a commencé pendant le Covid, je voulais m'aérer, alors je me suis intéressée à des formations à distance de fleuriste", retrace Camille Thuery-Oltz.

Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Elle crée un compte Instagram en juin 2022, où elle partage ses créations, elle réalise ses premiers travaux, d'abord pour ses amis, avant d'arriver à la fin de l'été dernier. "De plus en plus de gens que je ne connaissais même pas me contactaient. Mon activité a vraiment explosé à ce moment-là", explique-t-elle. Alors, quelques mois plus tard, le 25 décembre, elle arrête officiellement son activité d'infirmière, et se consacre quelques jours plus tard à 100 % à la création florale. Un beau cadeau de Noël !

Contact via Instagram : Artisanat floral by Camille