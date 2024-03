Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Être amis des arts, c’est tout un… art

L’association des amis des arts a tenu son assemblée générale en présence de Charles Bourianne, photographe et représentant de la mairie. La présidente, Frédérique Bages, a remercié la municipalité pour son soutien et a dressé le bilan moral et financier de l’association de l’année écoulée.

Pas moins de 1 740 personnes se sont rendues cet été à la galerie Lenoir pour voir les œuvres exposées par les peintres et photographes marmots amateurs, adhérents à l’association. Ceux-ci sont toujours aussi motivés et se retrouvent chaque semaine dans leur atelier labo de la place du quai.

Les projets sont quant à eux nombreux, entre la visite du musée de Lodève, un stage d’aquarelle et autres idées qui restent à approfondir.

Le bureau a été renouvelé comme suit : présidente Frédérique Bages, vice-président Norbert Fabre, trésorière Maguy Aldebert, secrétaire Valérie Baldit. La soirée s’est poursuivie avec convivialité et gourmandise autour d’un bon repas concocté par Sonia et Jérôme du restaurant du Lion d’or.

L’association donne rendez-vous et attend le public encore très nombreux cet été pour l’exposition estivale à la galerie Lenoir durant tout le mois d’août.