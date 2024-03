Espalion. L’équipe fanion retrouve enfin la bonne carburation

Cette formation a signé samedi une prestation qui permet d’envisager une fin de saison intéressante.

Après deux semaines de trêve qui ont permis de relâcher un peu niveau mental, l’équipe fanion du HBCE recevait Frontignan. Défaits assez largement au match aller, les Espalionnais se méfiaient de cette équipe 3 qui semblait cependant dans une phase difficile.

Le début de match est serré et les attaques prennent l’avantage sur les défenses, les visiteurs mènent 8-10 à la 14e minute. Avec notamment Burguière en tour centrale, la défense se resserre et les Héraultais n’arrivent plus à trouver de solutions de tirs.

Grâce à la jeunesse espalionnaise (avec notamment Gourdon, Anisset et Alet) les locaux passent devant : 12-10 à la 22e.

Par excès d’engagement, le HBCE se fait sanctionner de nombreux 7 mètres sur la fin de période mais arrive tout de même à regagner les vestiaires avec l’avantage au score 18-16.

De retour sur le terrain et malgré une infériorité numérique, Beillot multiplie les arrêts et les Aveyronnais prennent un vrai premier avantage : 24-19 à la 36e. Frontignan change alors de système défensif et revient dans la partie : 24-22 à la 41e. Mais c’est encore sur une très bonne gestion d’infériorité numérique que la dynamique se relance. Lhéritier enchaîne les buts (10 au total) et l’écart se creuse : 28-24 à la 47e. Dès lors, les visiteurs se heurtent à une défense de fer (à l’instar de l’activité de Bouloc), ils commencent à perdre pied et à sortir de leur match, le HBCE en profite pour leur infliger un 9-0 et prendre définitivement le large. Le match se conclut sur un but du portier espalionnais depuis sa zone et une victoire 39-25.

Ce résultat positif au niveau comptable l’est d’autant plus au niveau psychologique pour ce groupe qui se construit et apprend chaque week-end.

Il faudra enchaîner sur cette dynamique pour confirmer samedi prochain en déplacement à Tournefeuille.

Si les moins de 18 ans garçons continuent à enchaîner les succès (32 à 44 à Montauban), nouveau revers pour l’équipe seniors 1 féminine face à Saint-Céré.