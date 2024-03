Espalion. Les rendez-vous des Clapotis d’Olt

Dernièrement, le club proposait à ses adhérents ainsi qu’aux résidents de la Maison de Retraite et de la Mas, un après-midi convivial avec le spectacle de Jacques Jean "Les pissenlits vont en Espagne" et la dégustation de crêpes maison confectionnées par les cordons-bleus du club.

Une sortie à Volvic est programmée pour le 23 avril, les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès de Marcel au 06 31 39 03 80 le plus rapidement possible. Toute l’année, les joueurs de cartes (belote, tarot) et jeux de société (scrabble etc.) se donnent rendez-vous le lundi. Le jeudi les rencontres "art créatif" ont permis la découverte du travail de la céramique et du crochet.

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues à partir de 14 heures au rez-de-chaussée de la mairie.