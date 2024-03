Salles-Curan. L’opération "seniors au volant" a bien tenu la route à Pont-de-Salars

Aujourd’hui et dans le contexte actuel, la conduite des seniors est essentielle à leur autonomie particulièrement en zone rurale. Faire ses courses, se rendre chez sa famille, accéder à la culture ou aux loisirs… Autant d’actes du quotidien qui nécessitent le recours à son véhicule personnel. Pour autant, ces personnes sont plus fragiles et les conséquences des accidents de la route peuvent être graves.

Avec l’âge, des altérations physiologiques peuvent apparaître : problème de vision, d’ouïe, motricité, etc. De nombreux changements qui peuvent modifier l’aptitude à la conduite. C’est pourquoi le point info seniors du Lévezou porté par la communauté de communes Lévezou Pareloup et Pays de Salars s’est associé à la Prévention routière de l’Aveyron pour proposer une journée "seniors au volant" à Pont-de-Salars. L’objectif était de permettre aux personnes d’actualiser leurs connaissances pour sécuriser la conduite. Les 24 participants ont pu assister à différents ateliers : conduite avec une voiture d’auto-école en présence d’un moniteur, essai de voiture à boîte automatique, révision du Code de la route, test d’audition et de vision, simulateur de réflexes… Chacun a pu approfondir ses connaissances. Les participants ont fortement apprécié cette journée.

Elle s’est déroulée dans un cadre convivial avec partage du repas au restaurant à midi. Une façon simple de passer un moment agréable et de faire le point sur sa conduite.