"Offrir à ces jeunes des possibilités de trouver un emploi" : en Aveyron, depuis vingt-cinq ans, la Mission locale est toujours essentielle

Aujourd’hui, à travers ses six antennes et ses sept permanences, la Mission locale de l'Aveyron a reçu plus de 4 100 jeunes qui ont signé un Contrat d’engagement jeune (CEJ). Plus que jamais, la structure assume sa vocation première auprès des jeunes de 16 à 25 ans : les insérer au mieux dans le monde du travail.

Vingt-cinq ans après sa création, la vocation de la Mission locale reste inchangée : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Seul son rayon d’action a évolué et surtout le nombre de jeunes touchés à travers le département. Pour Romain Smaha, président de la Mission locale depuis 2020 après six années de vice-présidence, cette date anniversaire doit être l’occasion de rappeler " le rôle tenu par cette association pour les jeunes de notre département ".

"Tisser patiemment des liens"

"Nous n’avons pas pour ambition de tout révolutionner mais plutôt de tisser patiemment des liens entre les institutions, les entreprises du territoire afin d’offrir à ces jeunes des possibilités pour trouver un emploi", explique Romain Smaha.

À l’origine, trois intercommunalités adhéraient à la Mission locale, aujourd’hui "la quasi-totalité des dix-neuf du département travaillent avec nous", se félicite le président. La directrice, Anne Laurent, explique que le contexte "est aujourd’hui très favorable pour développer nos missions. Nous devons bien sûr renforcer ce maillage, notamment avec les entreprises, mais aujourd’hui, dans l’ensemble, la Mission locale est connue de ceux qui peuvent en bénéficier".

Cousues main

Et même si l’Aveyron reste un territoire où "le plein-emploi est quasiment la norme, l’évolution de notre public, qui est de plus en plus qualifié mais qui reste dans la précarité malgré tout, pose question", déplore Romain Smaha. De plus, la crise sanitaire a amené "certains jeunes à repenser à leur rapport au travail et les employeurs doivent aussi le comprendre", assure Anne Laurent. "De notre côté, il nous reste à lever les freins à l’emploi qui peuvent être la mobilité, le logement, la qualification ou encore le savoir-être. Et puis, nous ne sommes pas là uniquement pour mettre ces jeunes dans le circuit mais bien pour leur donner envie et que cela dure. Pour cela, nous devons également être à leur écoute et qu’ils deviennent acteur de leur projet".

"Lever les freins à l'emploi"

L’équipe départementale de la Mission locale – qui comprend désormais une cinquantaine de salariés – travaille donc à proposer des actions qui "sont cousues main", insiste Romain Smaha. Par exemple, lorsque nous organisons des forums à Baraqueville ou à Espalion ce n’est pas spectaculaire avec des centaines de jeunes. Mais nous préférons concentrer nos efforts sur de petits groupes. En général, nos conseillers peuvent ainsi proposer une aide particulière à ceux qui le demandent. Et puis, il est très rare que nous passions à côté de certains décrocheurs. L’avantage d’un département comme le nôtre reste la proximité. Et explique aussi notre bon fonctionnement."

Visite de la ministre du Travail

D’ailleurs, lors de la prochaine assemblée générale de la Mission locale, qui aura lieu le 27 mai, la ministre du Travail, Catherine Vautrin devrait faire le déplacement "afin de voir comment nous, avec toutes les équipes, organisons nos missions. Même si son agenda peut évidemment évoluer d’ici là".

De nouveau locaux à l'horizon 2025

Aussi, autre preuve du dynamisme de la Mission locale aveyronnaise, de nouveaux locaux doivent sortir de terre à l’horizon 2025, à Decazeville, afin de "répondre à une demande toujours plus importante". Mais si le public de l’association est de plus en plus large, il n’en reste pas moins que La Mission locale est dépendante aussi des financements des communautés de communes qui y adhérent, ou qui souhaiteraient le faire.

"Dans un même temps, nous redoutions quelque peu la récente réforme autour de Pôle emploi, devenu France travail. Mais au contraire, nous avons vu notre rôle renforcé et je crois que notre travail, au niveau national, auprès de cette tranche d’âge des 16-25 ans a été reconnu", sourit Romain Smaha.

Six antennes et sept permanences

Six antennes (Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Sévérac-d’Aveyron, Millau et Saint-Affrique) et sept permanences (Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Saint-Geniez-d’Olt, Montbazens, Capdenac-Gare, Villefranche-de-Rouergue, dans les locaux du centre social, Belmont-sur-Rance), composent la Mission locale de l’Aveyron.

1 080 jeunes ont été accueillis pour la première fois, en 2022, dans les locaux de la Mission locale, à travers le département. 2 809 jeunes ont été accompagnés par les équipes de l’association, toujours en 2022.

4 193 contrats ont été signés (hors alternance). Le Contrat d’engagement jeune (CEJ) est un accompagnement intensif pour les jeunes de 16 à 25 ans. L’objectif est de lui permettre d’accéder à l’autonomie professionnelle et financière.