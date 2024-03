PODCAST. "On a commencé ensemble, on évolue ensemble" : grands espoirs de l’athlétisme aveyronnais, les frères Max et Jules Dumas sont "Les invités des sports"

Le podcast de Centre Presse Aveyron fait honneur à l'athlétisme, ce mercredi 6 mars 2024, pour lancer le troisième mois de l'année. Les frères Max et Jules Dumas sont "Les invités des sports" !

Le 23e épisode de l'aventure podcast prend les chemins de l'athlétisme : Centre Presse Aveyron reçoit deux frères qui brillent dans le monde du lancer de poids et de disque. La fratrie Dumas répond à nos questions, ce mercredi 6 mars 2024.

De Villefranche-de-Rouergue au Creps de Poitiers, Max et Jules Dumas, portés par la passion de leur père Jacques, sont montés en puissance pour briller dans une discipline qu'ils pratiquent désormais au Stade Rodez Athlétisme. Respectivement âgés de 19 et 18 ans depuis début février, ils ont participé aux championnats de France de lancers longs, il y a un peu plus d'une semaine. Les frères Dumas sont "Les invités des sports" de Centre Presse Aveyron !

"L'invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Retrouvez l'épisode 23 :