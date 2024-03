Luc-la-Primaube. Deux sacrées soirées pour le 50e anniversaire

Le nombreux pubic a été séduit par le programme exceptionnel élaboré pour fêter l’événement.

Ces soirées, tout le monde les attendait. Que ce soit vendredi ou samedi, la salle de l’espace animation de Luc était comble, pour un public conquis d’avance. On affichait complet depuis plusieurs semaines pour ce cinquantième anniversaire. Les années ont passé et le succès ne s’est jamais démenti. Ils ont été près de 1 300 à avoir répondu à l’appel du comité d’animation des Croulants, venus des communes avoisinantes mais aussi des quatre coins du département ou des départements limitrophes, aguichés par la richesse de l’affiche proposée pour fêter dignement ce millésime. Dès 19 heures, les Croulants en tenue de gala, arborant tous une chemisette blanche, nœud papillon et œillet rouge à la boutonnière, ont accueilli les convives qui ont apprécié à la fois l’accueil, le repas et la musique. L’apéritif a été animé par "La Déryves", un groupe festif aveyronnais qui a mis une ambiance de folie. Sur scène, les deux Yves se sont donné à fond avec une belle et communicative énergie. Ils ont fait monter la température de plusieurs degrés et "mis le feu". Pendant le repas, c’est le grand orchestre de Bernard Becker qui a assuré la partie spectacle et dansante. 9 musiciens talentueux, dont 5 cuivres, 5 ravissantes danseuses et chanteuses et 2 chanteurs, ont évolué sur la grande scène pour le plus grand plaisir des convives. Une qualité musicale haut de gamme avec un répertoire dynamique et dansant, touchant à tous les styles avec plus de la moitié des titres en français ! Du rock’n’roll aux derniers tubes du moment, en passant par les variétés françaises et internationales. Il y en avait pour tous les goûts. En cours de soirée, le président Ghislain Bou a rendu un chaleureux hommage aux anciens croulants qui en mars 1974 ont lancé cette soirée ainsi qu’aux différentes équipes qui se sont succédé et qui ont eu le mérite de pérenniser cette tradition "croulanesque". Deux bien belles soirées qui ont fait l’unanimité et qui ont connu le succès qu’elles méritaient. Félicitations à cette équipe des Croulants et plus particulièrement à Didier Boutonnet qui n’a jamais quitté le bateau depuis 50 ans.