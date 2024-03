Football : Andreas Hountondji, une histoire de contexte pour le meilleur buteur de Rodez

Pressenti dans le onze de départ ce week-end à Amiens (9e), comme à 20 reprises en championnat cette saison, Andreas Hountondji réalise son meilleur exercice en professionnel. L’environnement ruthénois semble l’avoir totalement libéré.

"C’est la première fois que j’ai autant de temps de jeu sur toute une saison, que je peux enchaîner et qu’on peut vraiment voir ce que je vaux. À Caen, je n’avais pas énormément de temps de jeu et je n’avais pas de confiance non plus. Aujourd’hui, j’ai progressé footballistiquement et humainement. Tout est réuni. Ça donne un cocktail parfait pour que je puisse m’épanouir. " Et planter 10 buts après 27 journées, ce qui fait de lui la cinquième meilleure gâchette du championnat ! Rien que ça.

À 21 ans, le Béninois Andreas Hountondji semble avoir véritablement lancé sa carrière. Et le Raf n’y est sans doute pas pour rien, au regard de ses difficultés dans d’autres contextes, à Caen, club duquel il est prêté sur le Piton pour la saison, ou à Quevilly, par exemple. En 38 apparitions en Ligue 2 avec ces deux formations, l’attaquant n’avait trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. " À Rodez, on me donne de la confiance depuis le début. Tous les joueurs en ont besoin, même s’il ne faut pas spécialement compter sur les autres ", explique celui qui a passé les six derniers mois du précédant exercice en prêt à Orléans, en National.

"Un plan de jeu en adéquation avec ma vision du football"

Également auteur de trois passes décisives en sang et or, Andreas Hountondji colle parfaitement à ce qu’attend son entraîneur Didier Santini : " Grâce à sa puissance et sa vitesse, il est parfois surveillé par deux ou trois joueurs. Depuis qu’il est arrivé, il a fait beaucoup de progrès. Il ne faut surtout pas brider ce gamin. Pour moi, c’est super d’avoir un mec comme lui. " Et bonne nouvelle, la réciproque est vraie. " Cet été, le coach m’a promis un plan de jeu qui était parfaitement en adéquation avec ma vision du football. Quand je lui ai demandé ce qu’il pensait du jeu vers l’avant et de l’échec, il m’a répondu exactement ce que je pensais. C’est un coach complètement dans mes principes. Il va même dans l’abus, il demande à ses joueurs de prendre des risques, d’échouer, de faire progresser le jeu. Il n’aime pas le football sans vie, il veut qu’on tente des choses. C’est exactement comme ça que je prends du plaisir ", raconte le numéro 17 ruthénois, qui dit n’avoir " jamais eu un coach aussi positif " que Didier Santini.

Positif, ce dernier l’est d’autant plus avec Andreas Hountondji, qui en a besoin : "Il est très dur avec lui-même, parfois trop. À la fin du match (contre Bordeaux, NDLR), il m’a dit : "J’ai été trop nul, je n’avais pas de jambes, je n’avançais pas." Pourtant, ça a été le meilleur joueur dans les datas athlétiques (rires). Il s’auto-flagelle, donc il faut lui dire que ce n’est pas grave quand il fait une erreur défensive par exemple. On s’en fout. C’est avant tout un attaquant."

Le système en 3-5-2 établi par le staff aveyronnais, qui met les joueurs de vitesse – sa qualité première – en avant, lui permet d’avoir une grande liberté et de sans cesse permuter avec son compère de l’attaque, Killian Corredor, que ce soit dans l’axe ou dans les couloirs. Un duo qui a mis du temps à se coordonner, avant de devenir presque indéboulonnable. "On apprend encore à se connaître, mais depuis quelque temps, ça marche de mieux en mieux, estime Andreas Hountondji. On est une équipe de transition et on a un jeu qui va vite, donc c’est difficile d’attendre les autres joueurs. Il faut qu’on trouve des solutions à deux. On prend du plaisir à jouer ensemble. Ça marche très, très bien."