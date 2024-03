Argences en Aubrac. Le projet de création "Au p’tit bonheur" a rencontré un vif succès

Depuis l’automne 2023, le projet culturel "Au p’tit bonheur" s’est déroulé sur la commune d’Argences-en-Aubrac. Il s’est inscrit dans le cadre de ses projets et du dispositif "Culture en partage" et était porté conjointement par l’Espace de Vie Sociale de la commune et le Département de l’Aveyron.

Nathalie Andrieu, sculptrice, était la cheville ouvrière engagée dans la démarche de création. Durant sept mercredis après-midi, elle a accompagné 10 adultes et 11 enfants dans la création d’œuvres et personnages imaginaires, à base de fil de fer, textile, papier.

Par sa bienveillance, elle a su conduire le groupe dans un processus artistique, mobilisant pleinement la créativité, l’imagination de chacun. Au fil des séances, une réelle dynamique de groupe s’est créée. Les maîtres mots : échanges, entraide et convivialité !

La restitution du projet, qui a eu lieu le mercredi 28 février, a permis de valoriser tout le travail accompli. Les participants ont même souhaité remercier chaleureusement l’artiste en lui offrant un petit cadeau !

Les œuvres seront visibles à la médiathèque de Sainte-Geneviève-sur-Argence, gérée par le Réseau de Lecture Publique de la Communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène, jusqu’à la fin du mois de mars. Venez donc découvrir cette exposition éclectique représentant autant la culture locale, la magie d’une licorne que des personnages historiques !