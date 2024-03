Espalion. Les footballeurs reçoivent Saint-Georges

Six rencontres sont au programme du HBCE aujourd’hui. Les U17 filles reçoivent Cahors à 16 h 30, les seniors filles II Rignac/Dourdou/Vallon à 18 h 30, et les seniors filles I Montauban à 20 h 30. Les seniors I se déplacent chez le 10e Tournefeuille où ils auront une carte à jouer, les U13 à Lévezou/Ségala, et les seniors II à Saint-Jory.

La tâche des footballeurs ne sera pas facile demain à Perse contre Saint-Georges-de-Luzençon, une des meilleures formations de la poule. Un adversaire qu’ils rencontreront à nouveau dans quinze jours, en demi-finale de la coupe de l’Aveyron.

Les cadets et juniors du RCENA se déplacent cet après-midi à Maurs. Demain, à l’Isle-sur-Tarn où les réservistes et l’équipe I, assurés de terminer en tête de la poule voudront s’imposer contre leurs dauphins.