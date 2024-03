Football : les réactions des entraîneurs après le nul de Rodez à Amiens

Rodez a ramené un point de son déplacement en Picardie (1-1), samedi 9 mars.

Didier Santini, entraîneur de Rodez : "On va se satisfaire de ce point, on n’était pas dans un grand soir. Ce n’est pas notre plus grand match. L’adversaire nous a posé des problèmes, mais on a raté beaucoup de choses, on était beaucoup moins bien, ça arrive. On a eu des grandes difficultés dans le jeu, on a perdu très, très vite les ballons, mais on a su rester solides, costauds, solidaires, même à 10. On laisse Amiens, qui voulait remporter ce match pour recoller au peloton de tête, encore derrière nous (au classement, NDLR)."

Omar Daf, entraîneur d’Amiens : "C’est un match que l’on a dominé, maîtrisé et que l’on aurait dû gagner vu la prestation des joueurs. On a fait ce qu’on voulait, on est allé les chercher très haut, donc je suis satisfait du comportement global de l’équipe. C’est un très beau match, on ne peut pas reprocher grand-chose aux garçons. Mais voilà, on perd deux points ce soir."