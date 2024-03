Football : Rodez obtient le nul à Amiens après avoir été dominé

Amiens et Rodez ont partagé les points (1-1), samedi 9 mars, pour le compte de la 28e journée de championnat.

Les Ruthénois maintiennent le cap. En déplacement à Amiens, samedi 9 mars, Rodez a décroché un nul (1-1) synonyme de cinquième match sans défaite en championnat. Avec ce point, obtenu à l’issue d'une rencontre durant laquelle il a été globalement dominé, le Raf se maintient à la 7e place, à seulement deux longueurs du top 5.

Les Ruthénois ont pourtant réussi prendre les devants, en ouvrant la marque sur leur première occasion. Victime d'une semelle de Mamadou Fofana dans la surface adverse, Killian Corredor a obtenu un penalty, transformé par Bradley Danger (35e). Une joie de courte durée, puisque les Amiénois sont logiquement revenus au score avant la mi-temps, lorsque la reprise de Louis Mafouta, à la réception d'un centre d'Antoine Léautey, a fait mouche (43e).

La seconde période a été plus animée et plus équilibrée, avec des occasions nettes des deux côtés. Les partenaires de Giovanni Haag, de retour de suspension, ont ainsi eu plusieurs possibilités de prendre les devants. En bonne position, Andreas Hountondji a manqué le cadre de peu en décroisant un peu trop sa tête (52e).

Cibois sauvé par sa transversale

Waniss Taïbi a lui aussi flirté avec le poteau à la suite d'un raid personnel dans la défense picarde (60e). Killian Corredor s'est montré plus précis, mais sa tête cadrée a été facilement captée par Régis Gurtner (68e).

Mais les occasions les plus franches ont été à mettre au crédit d'Amiens. Trouvé après sur un centre en retrait, Frank Boya a expédié une frappe qui a échoué sur la transversale de Sébastien Cibois (87e). Le gardien sang et or a été sollicité avant cela par Antoine Léautey, qui l'a obligé à une double parade (54e).

Dominés en fin de match, les hommes de Didier Santini ont tenu bon jusqu'au bout. Ils ont pourtant fini le match à 10, après l'exclusion de Serge-Philippe Raux-Yao dans la fin des arrêts de jeu (90e+7), après un second carton jaune.