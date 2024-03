Cransac. Un nombreux public pour suivre les prestations de l’élite nationale du Twirling Bâton

Difficile de se garer le week-end du samedi 2 et dimanche 3 mars sur Cransac, principalement à proximité du gymnase, où se déroulait une compétition de Twirling Bâton, organisée par le club aubinois.

"Ce sont 370 athlètes venus de toute l’ancienne région Midi Pyrénées qui sont présents", débutait tout sourire le président du Twirling Bâton d’Aubin Vincent Soubiroux, qui était néanmoins tendu, car comme il le reconnaissait "c’est la première fois que l’on organise une compétition de ce niveau, équivalent à un 8e de championnat de France, avec sur le praticable cransacois, l’Élite et la Nationale 1 soit le must du Twirling Bâton".

À ses côtés, étaient présentes la présidente de la fédération Française de Twirling Bâton Sylvie Bonnier et Évelyne Traverso présidente du Comité Occitanie.

Toutes les deux, n’ont pas caché le plaisir qu’elles avaient à être là, et elles n’ont pas tari d’éloges pour la qualité de l’organisation "parfaite en tout point, ambiance y compris".

"C’est une reconnaissance de notre savoir-faire", rebondit Vincent Soubiroux qui remercie son équipe, ses partenaires et les villes de Cransac et d’Aubin.

Il poursuit : "au total ce sont 1 300 personnes qui ont transité par le gymnase. Il faut héberger et faire manger tout ce monde pendant deux jours. L’aspect économique n’est pas anodin et c’est aussi l’image de Cransac et du territoire qui est valorisée. Comme celle de notre club dont les représentants ont plutôt brillé ce week-end en remportant 7 podiums sur 10 possibles !"

En effet, en filière N1 en Masculin Senior, Anddy Soubiroux termine 1er et en Senior Charlyn Spaniol termine à une belle 8e place. En filière N2, Sarah Dijols en minime monte sur la plus haute marche du podium et Carmen Biela se classe 16e.

En cadette, Charlène Lis prend la 11e place. En Masculin Minime Rafaël Lopes Viana repart avec la médaille d’or. Les Masculins Juniors offrent un joli doublé, en effet Pierre Martin repart avec l’or et Olivier Biela avec l’argent.

L’équipe Senior, après avoir mis le feu au gymnase, gagne cette manche du Championnat de France.