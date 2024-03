Estaing. Élèves et aînés pour un après-midi récréatif

Les élèves de la PS au CM2 de l’école du Causse accompagnés de la directrice, Élodie Joulain, étaient conviés par le club des Deux Clochers à une rencontre amicale et récréative inter-générations.

Enfants et aînés se sont donc rendus à la salle des fêtes du Causse pour un excellent après-midi autour de jeux de société. La rencontre entre les générations a été des plus agréable et délicieuse en tous points de vue puisqu’un goûter gourmand avait été préparé pour les élèves.

Petits et grands ont eu plaisir à jouer ensemble ; une initiative à renouveler !

Les enfants de l’école remercient chaleureusement le bureau et les adhérents de l’association pour ce moment récréatif.