Rugby : Millau veut poursuivre sur sa lancée

Les Millavois se déplacent à Canet-en-Roussillon, dimanche 10 mars à 15h15, pour affronter Salanque Côte radieuse, avec comme objectif la victoire pour continuer à occuper le haut du classement. Actuellement troisièmes, ils ne comptent qu’un seul point de retard sur leurs deux prédécesseurs, Castanet et Palavas-Lunel.

Auréolés d’une probante victoire à domicile face à Pezenas (36-10), les Somistes sont en confiance mais doivent se méfier d’un adversaire qui avait effectué un excellent début de saison avant de marquer le pas. Le club des Pyrénées-Orientales reste sur une série de six défaites, due en partie à des problèmes d’effectif (blessés et suspendus). Cela lui a valu de reculer à la 9e place et de jouer dorénavant sa survie en Fédérale 2.

A l'aller, Millau s'en était sorti de justesse

À l’aller, un Som pas très inspiré était tombé sur une valeureuse équipe, et n’avait dû son salut qu’à un drop du toujours précieux Gauthier Escalaïs à deux minutes de la fin (31-30). De quoi inspiré de la méfiance avant ce duel.

Le travail de la semaine a été la mise en place du jeu que veulent pratiquer les Aveyronnais à l’extérieur et qui leur réussit souvent cette saison, eux qui ont récolté six succès lors de leurs huit déplacements.

Forfait d'Auzuech, de March de retour

L’entraîneur Baptiste Majorel devra faire sans Merlin Auzuech, blessé à une cheville, mais peut compter sur le retour de Mel de March, qui commencera sur le banc. Le jeune pilier Enzo Mariamon, excellent dimanche dernier pour sa première apparition en équipe fanion, est maintenu sur le banc.

Mettre la même intensité et la même rigueur défensive sera une des clés du match en évitant aussi de faire des fautes, car les Catalans possèdent avec Nouzières un excellent buteur.