Salles-Curan. Le bibliobus est passé !

Le bibliobus vient de passer et comme d’habitude les bénévoles ont pris grand plaisir à fouiller dans les bacs et les étagères à la recherche de nouveautés, auteurs, romans, documentaires, livres audio, CD pour enfants et adultes qui n’ont encore jamais franchi la porte de la bibliothèque locale. Quelques titres parmi les quelque 200 ouvrages choisis : - Romans adultes : "La modiste du Puits St Antoine" de Michel Blondonnet, "Hypothermie" d’ Arnaldur Indridason, "Alberte" de Pierre Benoît, "Les armes de la lumière" de Ken Follett.- Policiers : "Pour donner la mort, tapez 1" d’Ahmed Tiab, "L’inconnu du grand canal" de Donna Leon, "On la trouvait plutôt jolie" de Michel Bussi, "Il faut buter les patates" de Gérard Alle.- Documentaires Aveyron : "Cahiers d’archéologie aveyronnaise", "Aveyron-Drancy-Auschwitz les 391 juifs déportés ayant vécu en Averyron", "Les oubliés de l’agriculture". Et beaucoup de BD adultes et ados, des albums pour tout petits, des CD de comptines, musiques du monde, musiques classiques, reggae…

La bibliothèque est ouverte à tous, le mercredi et le samedi de 10 heures à 12 heures.