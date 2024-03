Bozouls. Les écoliers font leurs devoirs de ski

Les élèves de CE2 CM1 et CM2, accompagnés de leurs enseignants Marjorie Routaboul et Francis Magne, viennent de rentrer d’une classe découverte dans les Pyrénées-Orientales. Hébergés à Enveitg, tout près de Latour-de-Carol, ils ont découvert pour la plupart les plaisirs de la glisse. Au total dix heures de ski alpin encadrées par les moniteurs de l’École de Ski Française (ESF) à la station de Portet-Puymaurens. Mais également une randonnée raquette en montagne et la visite du parc animalier des Angles. Une belle immersion en haute montagne avec un retour en train jusqu’à Toulouse puis en bus jusqu’à Rodez. Chacun témoignait de sa joie d’avoir participé à cette aventure. Le financement d’un tel voyage a été rendu possible grâce à la subvention de la mairie, une aide financière du conseil départemental et de l’association Enfance et Montagne et une participation des familles.

Les cadets à Laguiole

Alors que leurs aînés étaient à La Vignole en séjour ski, les grandes sections de maternelles et les CP de Christine Franc et Isabelle Cuvillers se sont rendus à la station du Bouyssou à Laguiole pour une journée sportive alternant ski de fonds et randonnée raquette. Accueillis au chalet de la Fol, les élèves de Bozouls ont passé une belle journée froide mais très appréciée de tous. Le pique-nique réparateur, pris à l’intérieur bien au chaud, a permis de recharger les batteries et de repartir pour les activités de l’après-midi. De retour à l’école en fin de journée, les petits écoliers ont fait promettre aux maîtresses d’y retourner l’hiver prochain.

L’APE de l’école, qui finance les nombreuses sorties culturelles et sportives, organise samedi 16 mars à 20 h 30, son quine annuel à la salle des fêtes de Saint-Julien de Rodelle.