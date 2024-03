Onet-le-Château. Spectacle à La Baleine avec le Gaeq

Dans l’après-midi à La Baleine, c’est Josette Deschamps qui a donné le LA "Messieurs désolée, c’est notre journée, et en tant que féministe, je suis persuadée qu’il faudrait une journée pour les hommes et 364 pour les femmes, même si les mentalités évoluent, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons ouvert le spectacle à tous (!), il reste encore beaucoup à faire… Mais pour l’heure, pensons à nous avec ce spectacle qui est absolument extraordinaire et le Gaeq vous souhaite un excellent après-midi…". Excellent, il le fut, mais ce n’est peut-être pas assez fort, la troupe des Chanteurs d’Olt fut sublimissime. Avec "Conquêtes", les 10 chanteurs ont embarqué leur public dans un voyage musical à travers l’histoire, de la préhistoire à l’histoire contemporaine, en passant par le Moyen âge et la période révolutionnaire, en saynètes ou rire et humour étaient au rendez-vous et en chansons connues d’un public qui a de suite fait corps avec la troupe, pour chanter d’une seule voix et surtout applaudir copieusement chaque changement d’époque et de costumes… Ils ont allumé le feu et nous étions subjugués…