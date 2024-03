Druelle Balsac. Football : les féminines s’imposent chez les Héraultaises de Sussargues

Les seniors 3 en championnat D4 se rendaient à Prades-Salars. Les Druellois grâce à des buts de Lacroux, Milincovici et l’inévitable Vilain l’emportent 2 à 3 et confortent leur 4e place.

Les seniors féminines en R1 se rendaient à Sussargues (Hérault). Charlotte Boutonnet ouvrira le score à la 7e. Malgré une nette domination, ce n’est qu’à la 36e qu’Estelle Carcenac doublera la mise. En seconde période, la même Estelle Carcenac réussira un doublé. Score final 0 à 3. Samedi prochain, 4e tour de coupe d’Occitanie à domicile à 20 h 30 contre le Raf 2.

Les U18 F en accession se rendaient à Toulouges (Pyrénées-Orientales) rencontrer l’équipe locale et malgré un match courageux, elles s’inclinent 2 à 0.

L’équipe 2 des U18F a vu ses matchs à Montézic contre Châtaigneraie et Allez Mauriac reportés. De même pour les U15 en D1 et les 2 équipes de U15 F.

Les U17 en D1 l’emportent nettement à domicile contre JS Lévézou/Monastère 6 à 1.

Les U13 équipe 1 en championnat Territoire se rendaient à Confluence Moissac (82).

L’équipe 2 allait au Monastère contre Olemps 2 et Luc-Primaube 3.

L’équipe 3 jouait au Bouldou contre Aguessac-Millau 3 et Pareloup .

Les U11, équipe 1, à Druelle et équipes 2 et 3 à Onet-le-Château ont continué à se faire plaisir et à se perfectionner.