Golinhac. Le réseau des bibliothèques bénéficie d’un service de navettes

La navette des bibliothèques du réseau "De Rives en rimes" est opérationnelle ! Cela traduit l’envie d’aller vers une égalité d’accès aux mêmes services pour toutes et tous et de lancer une politique dynamique et ambitieuse de développement autour de la lecture publique.

À ce jour, 14 communes, dont Golinhac, ont fait le choix de l’intégrer et ainsi de profiter de ses nombreux avantages. Elles ont uniformisé leurs conditions d’accès avec une carte unique, un catalogue commun, une offre culturelle partagée…

Pour répondre aux demandes et assurer le service dans sa globalité, un système de navette est mis en place : les adhérents pourront réserver les documents souhaités, ils seront acheminés dans la bibliothèque de leur choix pour l’emprunter. Les lecteurs pourront rendre les documents dans n’importe quelle bibliothèque, ils repartiront ensuite dans leur lieu d’origine. Le réseau de bibliothèques intercommunal De Rives en rimes "permet à tout le monde de partager ensemble et de développer les pratiques culturelles dans la convivialité !" Grâce au roulement de bénévoles, la bibliothèque du village est ouverte tous les mercredis et les premiers et troisièmes samedis du mois de 10 heures à 12 heures. De plus, une animation dans le cadre du Printemps des poètes aura lieu le samedi 16 mars à partir de 10 heures. Au programme : exposition de la section peinture et lecture de poèmes, un café et un thé gourmand seront servis pour l’occasion.