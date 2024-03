Tensions à La Poste de Millau : nouveau mouvement de grève ce mardi 12 mars, et soutien à un facteur sous la menace de renvoi pour "faute grave"

Ce mardi 12 mars, une bonne partie des facteurs de Millau est en grève.

C'est une chanson à laquelle les Millavois s'habituent. Les drapeaux des différentes organisations syndicales n'ont pas eu le temps de prendre la poussière sont de nouveau de sortie, ce mardi 12 mars le long de l'avenue Alfred-Merle, jour de la mise en place de la nouvelle organisation. Derrière ce nouveau mouvement social, des résidus de celui qui a duré 43 jours, à la fin de l'année 2023, en raison des nouvelles réorganisations des tournées. "On a repris le préavis départemental pour un non-respect des protocoles de sortie de conflit, plaide Nicolas Redon, représentant de Force ouvrière. Les équipes ne sont pas au complet et il y a un non-respect des préconisations du médecin. Par exemple, il avait conseillé de ne pas toucher à la tournée d'une collègue et ça n'a pas été le cas."

"Incompréhension" de la part de la direction

La direction de La Poste ne l'entend pas de la même oreille. "La direction fait part de son incompréhension face à ce nouveau préavis de grève déposé sur le centre de distribution de Millau, réplique-t-elle dans un communiqué. Tous les engagements pris dans le cadre de ce protocole ont été tenus. La nouvelle organisation qui se met en place aujourd’hui à Millau a, en outre, bénéficié du respect rigoureux de la méthode de conduite du changement suivie par La Poste à chaque fois qu’elle fait évoluer ses organisations : tenue des instances de dialogue social, consultation du personnel et de leurs représentants, coconstruction avec les postiers, etc. Et de reprendre: "Depuis la fin du conflit, la direction a notamment organisé 15 groupes de travail avec les facteurs pour poursuivre avec eux la préparation de la nouvelle organisation."

Un facteur sous la menace de renvoi pour "faute grave"

Puis, ajouté à ce préavis départemental qui concernait le précédent conflit, les facteurs en ont posé un autre en fin de semaine, qui prend effet ce mercredi 13 mars. "On veut soutenir un collègue qui a fait un excès de vitesse le 4 janvier, qui doit passer en commission de discipline le 29 mars 2024 et qui risque le licenciement pour faute grave", reprend le représentant du personnel. Outre la sanction de leur collègue, les 22 personnes en grève ce mardi regrettent "de ne pas avoir eu de retour par rapport à ces préavis de la part de la direction". Ce mardi matin, ils ont reçu une proposition de rencontre qui doit avoir lieu dans l'après-midi avec leur direction. Dans l'attente de ce rendez-vous, 80% des effectifs titulaires des services courriers colis restent mobilisés.

Par ailleurs, depuis la fin du conflit fin 2023, certains déplorent l'ambiance de travail. "On sent lors des instances de petites piques envoyées par les cadres, comme une sorte de revanche, dénoncent les grévistes. Certains étaient réticents à l'idée de repartir en grève, il y a toujours des tensions, 42 jours de conflit, ça laisse des traces."