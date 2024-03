Laguiole. 25e édition des Bœufs gras : la commune met Didier Dijols à l’honneur

Le week-end dernier, le village de Laguiole s’est paré de ses traditionnels lauriers rouge et or pour célébrer la 25e édition du festival des Bœufs gras de Pâques.

Un week-end de festivités autour du fleuron de nos élevages avec des animaux sous signes officiels de qualité : bœuf fermier aubrac label rouge, IGP fleur d’aubrac et bio.

À cette occasion, en présence de nombreuses personnalités politiques et de responsables institutionnels, Le maire et son conseil municipal ont mis à l’honneur Didier Dijols, président de Laguiole expo, fervent organisateur d’événements laguiolais, en lui remettant la médaille de la ville. L’occasion de récompenser son investissement durant 25 ans dans l’organisation du festival et son engagement pour Laguiole. Homme de tête du festival mais aussi homme engagé qui, comme l’a rappelé Vincent Alazard, aime fédérer et rassembler pour faire vivre et porter son village : en témoignent ses nombreuses responsabilités et engagements pour l’animation de Laguiole et pour la race Aubrac. L’occasion de remercier Jeannette, son épouse avec un joli bouquet de fleurs. Revivez l’instant ! sur vimeo.com/922366204

Stéphane Mazars, notre député et enfant du village a salué un engagement de longue date et un investissement sans relâche, en remettant à Didier la médaille de l’Assemblée Nationale.

Comme Didier, saluons aussi l’ensemble des professionnels qui ont été récompensés au cours de ce festival pour leur travail d’excellence.

L’occasion de rappeler que ce festival rayonne au-delà de notre territoire et que la réussite tient à la mobilisation de tous : éleveurs, organisateurs et partenaires, bouchers, acheteurs, commerçants, associations, bénévoles, services municipaux.

Qu’il fait bon vivre à Laguiole ! : convivialité, partage, gastronomie autour de la soirée bœuf au comptoir ; produits et savoir-faire d’exception mis à l’honneur par les confréries ; vaches et bœufs fleurons de nos élevages ; chevaux et meneurs de calèches venus de la Provence ; lauriers parés de couleur sang et or aux devantures des commerces, musiques, chants, danses folkloriques, gourmandises chocolatées au salon du chocolat de l’Apel du collège.