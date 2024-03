Arvieu. De la soupe au fromage aux chansons

La journée s’annonçait festive à la salle des fêtes d’Arvieu et elle l’a été. Sur invitation lancée par Générations mouvement La Céorette, près de 80 convives ont pris place à table devant des assiettes copieusement garnies de l’entrée au dessert pour le repas "soupe au fromage" préparée par le P’tit bout d’où.

Si tous les plats composant le menu ont été achetés et-ou préparés dans les commerces locaux, les bénévoles de l’association se sont activés non seulement pour les préparatifs, mais encore pour faire le service et bien sûr le rangement et veiller au confort de leurs invités.

Le repas n’a pas été la seule attraction de cette manifestation et quelques spectateurs ont rejoint les participants en début d’après-midi pour écouter la chorale de Saint-Martin du Céor, dirigée par Régine, interpréter du Brel, du Bécaut, du Nadau (la liste n’est pas exhaustive) dont les chansons ont souvent été reprises par le public en chantant et enchanté.