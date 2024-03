Des victoires pour le club

Deux matchs se jouaient à domicile. Les – 15 F ont ouvert le bal en affrontant Ouest Tarn Handball. L’objectif était de corriger la mauvaise performance du match aller. Les filles ont imposé le bon tempo avec une défense joueuse et agressive qui permet de récupérer des ballons et marquer des buts plus faciles.

Avec deux tiers-temps en poche et 8 points d’avance au compteur, elles abordent le troisième sereinement. La victoire est bel et bien au rendez-vous, leur permettant même de raccrocher le trio de tête. Les moins de 13 mixtes jouaient aussi à la maison contre Mende 2. Beaucoup de déception à la fin de match, perdu 13 à 15 avec le sentiment d’être passé à côté.

Les autres matchs se sont joués à l’extérieur, à commencer par les moins de 17F, en déplacement à Pont-de-Salars a seulement 6 joueuses. Elles s’inclinent 17 à 27. Les seniors, quant à eux, étaient en déplacement à Gramat. Score final 25-28 pour les Villefranchois. Enfin, déplacement périlleux pour les moins de 13 G à Lavaur d’où ils sont revenus victorieux. Rendez-vous à Figeac vendredi pour le premier match retour.