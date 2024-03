Coubisou. Émile Gros s’en est allé

Récemment ont eu lieu, en l’église d’Espalion, suivies de l’inhumation au cimetière de Coubisou, les obsèques religieuses d’Émile Gros, décédé à l’âge de 83 ans. Né le 4 octobre 1940 au Nayrac, Émile Gros était l’aîné d’une famille de cinq enfants. Tout jeune, il aidera ses parents à la ferme familiale de Rayrolles avant de monter à Paris où il sera livreur de charbon. À 20 ans, il sera mobilisé pendant deux ans pour la guerre en Algérie. En 1965, Émile Gros épouse Odette Orsal, de Grèzes. Ils auront trois garçons : Laurent, Frédéric et Stéphane. Il continuera son activité à Noisy-Le-Grand jusqu’en 1971 avant son retour en Aveyron où il travaillera comme transporteur. En 1975, le décès de son plus jeune fils, Stéphane, aura été une grande peine pour toute la famille, et c’est en 1981 qu’avec son épouse et ses deux fils, il emménage dans leur maison à Grèzes. Puis la famille s’est agrandie avec la naissance de trois petites-filles Amélie, Océane et Dorine. La retraite venue, Émile Gros, que tout le monde appelait "Milou", profitait de son temps libre pour bricoler, pêcher, chasser, jardiner, s’occuper de sa basse-cour, aider sa belle-sœur aux travaux de la ferme. Son plaisir était aussi d’aller régulièrement à Rayrolles au Nayrac. Aimant partager un bon repas ou se retrouver entre amis, "Milou" s’était investi dans le milieu associatif. Il fut le trésorier du comité Fnaca Estaing-Villecomtal durant de nombreuses années et le président de la société de chasse à Coubisou. Il avait participé avec enthousiasme à la mise en place des réveillons de la Saint-Sylvestre ainsi qu’au traditionnel repas des chasseurs à la salle des fêtes de Coubisou ou encore à l’organisation de méchoui avec ses camarades de la Fnaca. Ces derniers mois, des ennuis de santé l’auront éloigné de Coubisou pour rejoindre la maison de retraite au Nayrac, le berceau de son enfance. À ses enfants Laurent et Chantal, Frédéric, ses petites-filles, sa belle-sœur Marinette Orsal et Cathy, et toute la nombreuse parenté, nous présentons nos sincères condoléances.