Olemps. Encore une fois, un beau succès pour les Comédiens au chariot

Les Comédiens au chariot, c’est une valeur sûre, ainsi que se plaît à le dire Ghislaine Crayssac, l’élue responsable du programme culturel à la mairie. Et le public est bien d’accord qui s’est déplacé en nombre vendredi soir à la 777, comme pour chacune de leurs prestations. Il s’agissait, cette fois, de trois saynètes admirablement jouées par des comédiens toujours aussi talentueux, saynètes loufoques, pointant dans un constat amer les vicissitudes familiales. Beaucoup de "bravos", de "waouh" et de "oh" à la fin de la représentation !

Le seul reproche que pouvaient formuler les spectateurs à la sortie concernait la brièveté de la prestation, une heure chrono, qui les laissait un peu sur leur faim : ils auraient bien repris un quatrième sketch !

Le prochain spectacle de la 777, le 29 mars, sera musical puisque le groupe Ac’loustics présentera un florilège de variété française.