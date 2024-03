Rodelle. La commune en plein développement

Tout récemment, le maire Jean-Michel Lalle, avec son équipe rapprochée, était heureux d’accueillir Arnaud Viala, président du Département, aux côtés de Magalie Bessaou, présidente de la commission jeunesse, collège et immobilier départemental, et de Jean-Luc Calmelly président délégué en charge du tourisme et de l’attractivité, afin de présenter sa commune en détail.

La commune s’étend sur une superficie de 5 343 hectares coupée en deux par la vallée du Dourdou qui sépare deux régions naturelles distinctes ; 53 km de voiries communautaires et trois départementales.

L’évolution démographique y est constante depuis 10 ans. Le dernier recensement réalisé en 2024 indique 1 139 habitants 639 logements dont 484 résidences principales 82 secondaires et 65 logements vacants.

Dernièrement il a été réalisé l’extension du groupe scolaire de Bezonnes qui accueille 87 élèves avec une nouvelle salle de classe, une cantine ce qui permet de libérer la salle de la maison du causse au profit d’associations. Les aménagements de la plaine de Laubarède (centre de Bezonnes) sont en voie de finition. Celle-ci comprend un city-parc, un pumptrack (une piste en boucle constituée de bosses pour vélos) et divers jeux pour enfants.

Le bâtiment du couvent de Chantemerle a été pris en gestion par la commune en 2017. Il accueille un gîte rural avec gestion séparée ; les bénéfices sont affectés à des travaux de restauration et d’amélioration énergétiques soit 130 000 € ; 20 000 € sont prévus en 2024. Une micro-crèche privée vient de voir le jour avec une ouverture pour le 8 avril.

Pour 2024 il est prévu l’aménagement de la traverse routière de Saint-Julien-de-Rodelle, l’éclairage du terrain de quilles et également celui du stade de Laubarède pour un coût estimé à 24 773 €.

L’assainissement du village de Saint-Julien avec création d’une station d’épuration (projet porté par la communauté de communes), création d’un réseau pluvial à la charge de la commune. Après cette présentation, les élus départementaux se sont rendus sur les sites de Laubarède et du groupe scolaire de Bezonnes.

Cette visite approfondie a permis de constater l’évolution de la commune.