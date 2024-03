Boussac. Les écoliers sensibilisés au tri des déchets

Il ne faut pas attendre le nombre des années pour se sensibiliser au tri des déchets et c’est bien dans cet état d’esprit que les animateurs déchets et environnement du Sydom ont accueilli dans le camion du tri tour les élèves de l’école primaire Noelle et Yves Duteil.

Une démarche qui avait pour but de rappeler aux enfants les bonnes pratiques à connaître en matière de tri. Les animateurs du Sydom ont tout d’abord rappelé aux enfants les principales consignes de tri.

Afin de tester leurs connaissances, les enfants ont ensuite participé au jeu des magnets. Une activité ludique et originale qui a permis aux enfants de mémoriser les consignes.