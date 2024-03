Decazeville. Randonner sur les GR avec l’office de tourisme le 30 mars

Randonner pour découvrir une portion de deux chemins de grande randonnée (GR) "jacquaires" qui traversent notre territoire et notre destination touristique, voilà une idée sympa. Le rendez-vous est donné samedi 30 mars, à 13 h 15 (départ en bus à 13 h 30), place de la République à Firmi. L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose cette animation originale. Les deux une randonnée empruntent une portion de la "Voie du Puy" (GR 65) et une portion du "chemin Conques-Toulouse" (GR 62B). L’itinéraire, entre la chapelle Saint-Roch (Noailhac) et Firmi, s’étire sur 10 km.

Trajet en bus jusqu’au point de départ de la marche. Arrêt au belvédère du Puy de Wolf avec présentation du site par un animateur du service Culture de Decazeville communauté. Accompagnement par les Randonneurs du Montet. Pot de l’amitié à l’arrivée.

Réservation obligatoire, ne pas tarder (places limitées) au 05 65 43 18 36 ou 05 65 63 06 80.